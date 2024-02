Rio de Janeiro, RJ, 20.02.2024 - RIO OPEN - O espanhol Carlos Alcaraz, se machuca na sue estreia e está eliminado do Rio Open 2024, realizado no Jockey Club Brasileiro, zona sul do Rio de Janeiro(RJ). Foto: Armando Paiva / Agência O Dia - Armando Paiva

Publicado 20/02/2024 22:44 | Atualizado 20/02/2024 22:57

Rio - Atual número 2 do mundo, Carlos Alcaraz precisou desistir do Rio Open 2024 nesta terça-feira, 20, na partida de estreia na competição, diante do brasileiro Thiago Monteiro. O espanhol torceu o pé direito logo no primeiro game, recebeu atendimento médico e até retornou ao saibro para jogar mais um pouco, mas não pôde continuar. Com isso, Thiago Monteiro avançou no torneio.

Alcaraz se machucou quando o jogo estava empatado em 15 a 15. Após receber atendimento, voltou para a partida e ainda quebrou o serviço de Thiago Monteiro.

No entanto, no game seguinte viu o brasileiro devolver a quebra. Ao fim daquele game, não conseguiu continuar e desistiu.

Feel better soon and come back stronger @carlosalcaraz retires in Rio while facing Thiago Monteiro. @RioOpenOficial | #RioOpen10Anos pic.twitter.com/sYBDAGqLYq — ATP Tour (@atptour) February 21, 2024

"É estranho. Foi o segundo ponto do jogo. Vendo na quadra não parecia grave, mas vi no telão e foi uma torção feia. Agora é torcer para a recuperação dele, é uma estrela, que vem dominando na nova geração. Eu o admiro muito", disse Thiago Monteiro.

Thiago Monteiro está nas oitavas do Rio Open Pablo PORCIUNCULA / AFP

Nas oitavas de final, Thiago Monteiro enfrentará o compatriota Felipe Meligeni, que eliminou o argentino Pedro Cachin por 2 sets a 1, parciais 6/2, 3/6 e 6/3. Assim, o Brasil já terá um representante nas quartas de final.

"Poder jogar com um amigo como o Felipe, tivemos bons momentos na Davis, a gente treina junto na Argentina, conhece bem o jogo do outro. Tem tudo para ser um grande jogo. Ele também gosta muito de jogar com a torcida. Vem do quali confiante", afirmou Thiago Monteiro.