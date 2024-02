Neymar, Jorge Jesus e companhia vestem roupas típicas em ação do Al-Hilal - Divulgação

Publicado 20/02/2024 19:58

Arábia Saudita - Uma ação do Al-Hilal colocou Neymar, Jorge Jesus e outros atletas do Al-Hilal para vestirem roupas típicas do povo árabe. O clube quis fazer uma homenagem ao Dia da Fundação, um dos feriados mais importantes da Arábia Saudita.

#AlHilal on #SaudiFoundingDay anniversary pic.twitter.com/NeXBpOAvc8 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 20, 2024 Nos vídeos e fotos divulgados pelo clube, Neymar e Jesus posaram ao lado de fãs vestindo “besht”, peça usada por líderes e pessoas importantes em momentos especiais na cultura árabe. A vestimenta é a mesma que foi usada por Messi ao erguer a taça da Copa do Mundo no Catar, em 2022.

Oficialmente, o Dia da Fundação na Arábia Saudita é 22 de fevereiro. No entanto, o povo árabe tem o costume de comemorar com festa e feriado por quatro dias. A data marca o nascimento do Reino da Arábia Saudita, que em 2024 completará 300 anos.