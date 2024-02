Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira - MARCELLO DIAS/CBF

Publicado 21/02/2024 00:02 | Atualizado 21/02/2024 00:03

Rio - O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, elogiou Neymar e comentou a importância da recuperação do atacante. Em entrevista à TNT Sports, o treinador afirmou que o jogador possui tudo que é raro num atleta e destacou ainda a importância de ter Neymar "seguro, tranquilo, equilibrado e, principalmente" focado.

"É um dos principais projetos (recuperação de Neymar). Neymar é um jogador muito importante, ele sabe muito bem disso, é um dos grandes jogadores do futebol mundial. Quero que ele esteja muito bem, recuperado totalmente. Nossa torcida é para que isso aconteça. Acho que ele tem um espaço por tudo aquilo que ele já realizou dentro da Seleção, porém precisa estar seguro, tranquilo, equilibrado e, principalmente, focado, até porque temos um objetivo grande e claro pela frente. Ele com certeza faz parte de todo esse processo, desde que esteja totalmente e plenamente recuperado", disse Dorival.

"Já tive uma conversa inicial, e foi muito boa. Neymar é um grande profissional. Ele sabe disso, sabe da importância que tem estar totalmente concentrado e desenvolvendo as suas melhores condições. Tudo que ele possui é raro num atleta. Ele precisa fazer com que isso se transforme em ação, se transforme em resultados", completou.



Vale lembrar que o atacante sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco no dia 17 de outubro, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Por causa disso, passou por uma cirurgia no início de novembro, em Belo Horizonte.

O procedimento foi realizado por Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG e da seleção brasileira. Desde então, Neymar passou a maior parte do tempo se recuperando em sua casa, em Mangaratiba, no litoral sul do Rio. Ele voltou a frequentar o centro de treinamento do Al-Hilal na última quarta-feira, 14

Assim, a tendência é que Neymar só volte a jogar em agosto, já na próxima temporada. Ele deve perder a Copa América, que acontece entre junho e julho.