Neymar voltou ao CT do Al-HilalDivulgação

Publicado 14/02/2024 14:55

Arábia Saudita - Após quatro meses, Neymar voltou a frequentar o centro de treinamento do Al-Hilal nesta quarta-feira (14). O atacante, que ficou quatro meses no Brasil se recuperando da grave lesão que sofreu no joelho esquerdo, retomou o tratamento nas instalações de seu clube.

Neymar está na Arábia Saudita desde segunda-feira (12). Antes de embarcar para o país onde mora, o craque passou um dia em Barcelona. Ele estava no Brasil desde que lesionou o 17 de outubro ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco, no dia 17 de outubro, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias.

A cirurgia de Neymar aconteceu no início de novembro, em Belo Horizonte. O procedimento foi realizado por Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG e da seleção brasileira. Desde então, o jogador passou a maior parte do tempo se recuperando em sua casa, em Mangaratiba, no litoral sul do Rio.

A tendência é que Neymar só volte a jogar em agosto, já na próxima temporada. Ele deve perder a Copa América, que acontece entre junho e julho.