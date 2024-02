Taça da Libertadores - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/02/2024 19:48

Rio - A Conmebol confirmou, na tarde desta quarta-feira (14), que realizará o sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana no dia 18 de março, às 20h (de Brasília). O início desta fase das competições está marcado para 3 de abril e vai até 29 de maio.

Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Grêmio e São Paulo serão os brasileiros que entrarão como cabeças de chave. A divisão será feita de acordo com o ranking da Conmebol e equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, exceto os que virão das fases preliminares.

Entre os outros clubes brasileiros, o Atlético-MG deve figurar no pote 2. Já Botafogo e Red Bull Bragantino, caso avancem até a fase de grupos, poderão enfrentar times do Brasil, já que estarão no pote 4.



Vale ressaltar que o Fluminense ocupa apenas a 12ª posição no ranking da Conmebol. No entanto, por ser o atual campeão da Libertadores, já se garantiu como cabeça de chave no grupo A.

Veja a divisão dos potes:

Cabeças de chave na Libertadores 2024



Fluminense

Palmeiras

River Plate

Flamengo

Grêmio

Peñarol

São Paulo

LDU

POTE 2



Atlético-MG

Independiente del Valle

Libertad

Cerro Porteño

Estudiantes

Barcelona-EQU

Bolívar

Junior Barranquilla

POTE 3



San Lorenzo

The Strongest

Universitario

Deportivo Táchira

Rosario Central

Alianza Lima

Millonarios

Talleres

POTE 4



Caracas

Liverpool-URU

Huachipato

Cobresal

Classificado da fase prévia

Classificado da fase prévia

Classificado da fase prévia

Classificado da fase prévia