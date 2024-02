Rafael Leão é um dos principais destaques do Milan, da Itália - Gabriel Bouys / AFP

Rafael Leão é um dos principais destaques do Milan, da ItáliaGabriel Bouys / AFP

Publicado 20/02/2024 16:42

O atacante português Rafael Leão denunciou, nesta terça-feira, ter sido vítima de insultos racistas no futebol italiano. O jogador do Milan usou as redes sociais para demonstrar a sua revolta com os ataques.