Torcida do River Plate fez festa com fogos e sinalizadores na semifinal contra o Atlético-MGAlejandro Pagni / AFP

Publicado 30/10/2024 14:00

o Monumental de Núñez foi fechado pela Polícia Municipal de Buenos Aires e a Agência Governamental de Controle depois da partida entre River Plate e Atlético-MG, nesta terça-feira (29), pela volta da semifinal. O Buenos Aires (ARG) - Palco da final da Libertadores,pela Polícia Municipal de Buenos Aires e a Agência Governamental de Controle depois da partida entre River Plate e Atlético-MG, nesta terça-feira (29), pela volta da semifinal. O Galo segurou o empate sem gols e garantiu vaga na decisão contra Botafogo ou Peñarol, do Uruguai.

O estádio passou por uma inspeção após a partida e foram encontrados fogos de artifício em um banheiro. O local ficará fechado até o pagamento da multa, que não foi definida, segundo o jornal argentino "Olé". A torcida do River Plate protagonizou uma impressionante festa na entrada dos times, com sinalizadores e fogos de artifício, o que não é permitido pela Conmebol.

Além da multa pela festa com fogos e sinalizadores, o River Plate também pode ser multado por causa dos lamentáveis episódios de racismo e violência nos arredores do Monumental de Núñez. Do lado de fora, um ônibus com torcedores do Atlético-MG foi apedrejado. Já do lado de dentro do estádio, torcedores do clube argentino fizeram gestos de macaco para os brasileiros.

O valor da multa ainda não foi definido pela Conmebol. Segundo o regulamento, a punição para festas com fogos e sinalizadores pode chegar até US$ 80 mil dólares (cerca de R$ 455 mil). Nas quartas de final, o Atlético-MG foi punido em US$ 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões) por causa de festa pirotécnica e gritos homofóbicos para o goleiro Fábio, do Fluminense.