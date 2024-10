Deyverson, do Atlético-MG, no jogo contra o River Plate - Pedro Souza / Atlético

Publicado 30/10/2024 13:03

levado uma camisa do Boca Juniors para a partida contra o River Plate, na última quarta-feira (29), no Monumental de Nuñez, pela semifinal da Libertadores. Segundo o portal "Trivela", o Ministério Público Federal entende que a atitude do jogador promoveu "desordem" e pede que ele seja notificado. Rio - O atacante Deyverson, do Atlético-MG, pode ter que responder na Justiça argentina por terpara a, pela semifinal da Libertadores. Segundo o portal "Trivela", o Ministério Público Federal entende quee pede que ele seja notificado.

a representação contra Deyverson aconteça nos próximos dias. O River Plate não pretende fazer nenhum tipo de reclamação formal, nem na área esportiva e nem na civil, uma vez que entendeu que a atitude da Justiça local já era suficiente. Deyverson com uma camisa do Boca Juniors em uma sacola, indo para Monumental de Núñez, para o jogo contra o River Plate.



: @SC_ESPN pic.twitter.com/cGdNql7pUw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 29, 2024 A tendência é que. O River Plate não pretende fazer nenhum tipo de reclamação formal, nem na área esportiva e nem na civil, uma vez que entendeu que a atitude da Justiça local já era suficiente.

Em relação a Conmebol, não há nenhum tipo de punição prevista para Deyverson. Como a camisa foi vista no trajeto do Galo até o Monumental e não dentro do estádio, a entidade nada pode fazer.



A notificação que deve ser recebida por Deyverson é o apontamento de uma infração leve, semelhante a uma multa de trânsito. É possível que haja uma audiência e o jogador seja condenado a pagar uma multa, mas o mais provável é tudo não passar de uma "bronca", já que é a primeira infração.

Vale lembrar que Deyverson voltará à Argentina em breve. O atacante foi o protagonista da semifinal contra o River Plate e colocou o Galo na decisão, que será disputada também no Monumental de Nuñez, no dia 30 de novembro. O Botafogo deve ser o adversário, já que venceu o primeiro jogo de seu duelo com o Peñarol por 5 a 0.