Publicado 30/10/2024 11:41

Maurício Barbieri não é mais técnico do Juarez. O clube mexicano decidiu demiti-lo nesta terça-feira (30), diante do péssimo momento da equipe que está em penúltimo lugar no Torneio Apertura do Campeonato Mexicano.



O técnico ex-Flamengo e Vasco encerra um trabalho de nove meses após um início animador. Ele assumiu a equipe em último lugar no Torneio Clausura e terminou em em 12º lugar (de 18 participantes).



E assim repetiu o melhor resultado do modesto clube no Campeonato Mexicano, com outros feitos históricos, como conseguir pela primeira vez três vitórias seguidas.



Entretanto, a realidade agora foi outra. Com apenas três vitórias em 14 jogos, o time soma 10 pontos apenas.



"Gostaria de agradecer ao Juarez pela oportunidade enriquecedora. Foi meu primeiro trabalho fora do Brasil e, apesar de todas as dificuldades, posso dizer que foi uma grande experiência", afirmou Barbieri.