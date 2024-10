Cristiano Ronaldo em ação durante jogo do Al-Nassr - Divulgação / X @AlNassrFC

Cristiano Ronaldo em ação durante jogo do Al-NassrDivulgação / X @AlNassrFC

Publicado 30/10/2024 16:38

Arábia Saudita - O Al-Nassr foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei Saudita na última terça-feira (29) . Craque do time, Cristiano Ronaldo desperdiçou um pênalti nos acréscimos na derrota por 1 a 0 para o Al-Taawon. O camisa 7 isolou a cobrança e acertou em cheio no celular de um jovem torcedor nas arquibancadas.