Neymar em treino do Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Rio - A possível ida de Neymar para o Inter Miami parece ganhar corpo a cada dia. O jornal espanhol "AS" trouxe uma reportagem abordando o namoro entre a equipe de Lionel Messi e o brasileiro. Além de todos as questões envolvendo o desejo de Lionel Messi e as dificuldades de ordem financeira para a operação, a publicação traz como novidade a influência do Mundial de Clubes de 2025.

O Inter Miami irá representar os Estados Unidos na competição, que tem Ronaldinho Gaúcho como embaixador. Apesar da equipe norte-americana já ter Lionel Messi e Luis Suárez como estrela, a chegada do atacante brasileiro seria a "cereja no bolo" para a promoção da competição e também do próprio Inter Miami.

A possibilidade da equipe de Miami buscar a contratação de Neymar teria partido de Lionel Messi. O argentino gostaria de reviver o trio consagrado no Barcelona, junto com o brasileiro e Luis Suárez, no Inter. O desejo já é de ciência do staff do brasileiro. No entanto, a situação não é simples e esbarra em questões financeiras. O valor do salário de Neymar é incompatível para as condições atuais do Inter Miami.

Além do brasileiro atuar no futebol da Arábia Saudita que tem salários bem superiores aos pagos nos Estados Unidos, ainda existe uma limitação de regras na MLS, que obrigaria o Inter Miami a negociar alguns atletas para ter Neymar. A solução seria uma grande redução salarial por parte do brasileiro.

O interesse seria de contar com o camisa 10 já em janeiro de 2025, porém, Neymar tem contrato com o Al-Hilal até junho. Dificilmente a equipe saudita abriria mão de ter o craque até o final do contrato, principalmente pelo investimento que fez, e pelo fato do craque ter jogado pouco pelo Al-Hilal devido a uma grave lesão.