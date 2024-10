Torcida da Colômbia proferiu cânticos discriminatórios contra a Argentina - Divulgação

Publicado 30/10/2024 18:57

A Fifa puniu a Colômbia pelos "cânticos discriminatórios" de seus torcedores contra a seleção da Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, informou a Federação Colombiana de Futebol (FCF) nesta quarta-feira (30).



A FCF já colocou à venda os ingressos para o jogo em casa contra o Equador (19 de novembro) e advertiu que, "pelos cânticos discriminatórios ocorridos na partida contra a Argentina no dia 10 de setembro, a Fifa impôs uma sanção de redução de público equivalente a 25% das arquibancadas atrás dos gols".



A federação colombiana acrescentou que, "ao invés de limitar a carga de ingressos, foi permitido que a FCF possa realizar uma campanha nas arquibancadas indicadas".



A punição corresponde ao jogo em que a Colômbia venceu a Argentina por 2 a 1 no Estádio Metropolitano, em Barranquilla. Os torcedores locais vaiaram o hino argentino antes da partida e, com a bola rolando, insultaram e atiraram objetos contra os jogadores da 'Albiceleste'.



"A FCF fortalecerá a campanha de tolerância que vem divulgando a fim de consolidar um ambiente de respeito (...) O lema é erradicar qualquer forma de discriminação em nossos estádios", acrescentou a entidade.

O goleiro argentino Emiliano Martínez já cumpriu uma suspensão de dois jogos por "comportamento indevido e violação dos princípios do jogo limpo", depois de agredir um cinegrafista ao final do duelo com a seleção colombiana.



A Colômbia é a vice-líder das Eliminatórias com 19 pontos, atrás da própria Argentina (22). Na próxima rodada dupla, a equipe visita o Uruguai no dia 15 de novembro, antes de receber o Equador.