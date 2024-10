Gabriel Jesus no jogo entre Arsenal e Preston North End - Paul Ellis / AFP

Publicado 30/10/2024 19:58

Inglaterra - O atacante Gabriel Jesus voltou a balançar as redes depois de nove meses. Ele, que também deu uma assistência, marcou na vitória do Arsenal sobre o Preston North End por 3 a 0, nesta quarta-feira (30), pela Copa da Liga Inglesa. Com o resultado, os Gunners avançaram às quartas de final da competição.

Este foi o primeiro gol de Gabriel Jesus na temporada 24/25. O atacante disputou 12 partidas, mas atuou durante os 90 minutos em apenas duas. O último tento do atacante havia sido em janeiro, ainda pela temporada 23/24, contra o Nottingham Forest.

O próximo jogo do Arsenal é contra o Newcastle, às 9h30 (de Brasília), neste sábado (2). A equipe está em terceiro lugar na Premier League, com 18 pontos.

