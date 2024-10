Logo da TV Globo - Reprodução

Publicado 31/10/2024 14:50

pediu demissão do Grupo Globo na última quarta-feira (30). O locutor, que costumava transmitir partidas de times paulistas nas Séries A e B do Brasileirão no SporTV, deixa o canal após 13 anos. Rio - O narrador Henrique Guidi. O locutor, que costumava transmitir partidas de times paulistas nas Séries A e B do Brasileirão no SporTV, deixa o canal após 13 anos.

Segundo Guidi, a saída se deu por motivos pessoais e vontade de dar um novo rumo em sua carreira profissional. Nas redes sociais, ele se despediu da empresa e falou sobre o futuro.

"Eu não sei se volto a narrar, acho que essa decisão cabe menos a mim e mais ao mercado. Mas a vida agora é outra, a carreira vai mudar um pouquinho e o baile vai seguir. Vou continuar trabalhando no esporte e me juntar a gente muito boa que busca torná-lo cada vez mais importante para os brasileiros", escreveu.

Além do futebol, Henrique Guidi também se notabilizou por transmitir jogos de vôlei. Na TV aberta, chegou a atuar no Show do Intervalo durante algumas transmissões de futebol da Globo em São Paulo.