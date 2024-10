Briga entre torcedores de Flamengo e Fluminense no bairro da Tijuca - Reprodução

Briga entre torcedores de Flamengo e Fluminense no bairro da TijucaReprodução

Publicado 31/10/2024 14:41

Rio - Flamengo e Fluminense foram denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta das brigas entre torcedores antes do clássico no Maracanã, disputado no dia 17 de outubro, pela 30ª rodada do Brasileirão . Além da dupla, o diretor executivo de futebol do Rubro-Negro, Bruno Spindel, também foi denunciado por ofender o árbitro Raphael Claus. Em campo, o Tricolor venceu por 2 a 0 com gols de Lima e John Arias.

Os dois clubes foram denunciados com base no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens na praça de desporto". As informações são do Metrópoles.

O grande foco dos conflitos foi na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, Zona Norte da cidade, próximo ao Colégio Militar. Na ocasião, três homens foram detidos e encaminhados ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos.

Já Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, entrou com base no artigo 243-F do CBJD, por "ofender alguém em sua honra". O dirigente, de acordo com a denúncia, teria feito gestos insinuando roubo ao árbitro Raphael Claus. A pena varia entre R$ 100 e R$ 100 mil, além de suspensão de 15 a 90 dias.