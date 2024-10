Parque dos Príncipes é a casa do PSG - Divulgação/Paris Saint-Germain

Parque dos Príncipes é a casa do PSGDivulgação/Paris Saint-Germain

Publicado 31/10/2024 14:30

Paris (FRA) - A Comissão Disciplinar da Liga Francesa de Futebol (LFP) puniu o Paris Saint-Germain com o fechamento parcial do estádio Parque dos Príncipes, por conta de cânticos homofóbicos na partida contra o Strasbourg, no último dia 19.

A punição deve entrar em vigor a partir de 5 de novembro e deve ser cumprida no jogo contra o Toulouse, no dia 22 de novembro. O Ministro do Esporte da França, Gil Averous, já havia determinado a paralisação ou suspensão dos jogos se houvessem incidentes homofóbicos.

Além do episódio na partida contra o Strasbourg, a torcida do PSG também cantou músicas homofóbicas para o meia Rabiot, do Olympique de Marselha, no último dia 27. O jogador jogou por sete temporadas no clube parisiense, antes de acertar com a Juventus, da Itália, e depois desembarcar em Marselha.

O PSG é o líder do Campeonato Francês com 23 pontos. Os parisienses voltam a campo contra o Lens, neste próximo sábado (2), às 13h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, ainda com todos os setores funcionando normalmente.