Botafogo está na final da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Botafogo está na final da LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 01/11/2024 07:30 | Atualizado 01/11/2024 08:21

Rio - Em sua primeira final de Libertadores, o Botafogo busca o título inédito na competição, que pode ampliar o excelente aproveitamento de clubes do Rio em decisões da competição. No momento, as equipes da cidade disputaram sete finais e conquistaram cinco títulos.

O aproveitamento é de 71,4%. O Flamengo é o clube com mais finais. No total, disputou com quatro: com três títulos (1981, 2019 e 2022) e um vice-campeonato (2021). O Fluminense chegou em duas decisões, vencendo uma (2023) e perdendo outra (2008). O Vasco levou a melhor em sua única final (1998).

Caso o Botafogo derrote o Atlético-MG e conquiste o título inédito, o Rio terá o aproveitamento de 75% em finais de Libertadores. Serão seis títulos em oito decisões. A cidade será a segunda do Brasil com mais conquistas, atrás de São Paulo, que tem sete.

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam na final da Libertadores no próximo dia 30 em Buenos Aires. O clube mineiro venceu a única decisão que disputou, em 2013, contra o Olimpia, ainda no formato de duas partidas.