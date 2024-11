Alex Telles em ação durante jogo do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 01/11/2024 17:58

Rio - Lateral-esquerdo titular do Botafogo , Alex Telles valorizou a rápida adaptação ao clube neste segundo semestre de 2024. O defensor chegou ao Rio de Janeiro em setembro e, desde então, tomou conta da posição.

"Estou muito feliz. Já esperava encontrar um clube maravilhoso, pelo que vinham me falando. O grupo é muito bom, me acolheu bem. E o melhor, chegar se adaptando e ganhando. Isso mostra o quanto está dando certo, o quanto estou me sentindo bem", declarou o camisa 13 em entrevista à 'Botafogo TV'.

"Eu sou muito grato ao professor (Artur Jorge) por ter concordado com minha vinda, ter gostado e dado essa confiança. Fico feliz de poder estar ajudando o clube, totalmente adaptado e ambicionado. A cada vitória que conseguimos é uma ambição a mais, todo mundo está muito focado para este fim de ano", contou.

Alex Telles também valorizou a torcida alvinegra, que tem feito grandes espetáculos nas arquibancas durante toda a temporada. "Especial demais. Eu sou um cara que sempre acompanho, gosto dessa parte. Sou apaixonado por isso. Entrar aqui no Nilton Santos e ver a festa dos torcedores nos dá um embalo muito grande. É a energia que a gente precisa", reforçou.

O Botafogo vive ótimo momento e ainda está na briga por dois títulos neste ano: o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Na competição nacional, é o líder, com 64 pontos. Já no torneio continental, disputará a final contra o Atlético-MG, em Buenos Aires, no dia 30 deste mês.

Veja outras respostas de Alex Telles

. Seleção brasileira: "Eu acho que é uma consequência. Sempre fui assim na minha carreira. Eu vim para o Botafogo também com o intuito de cada vez mais buscar meu alto nível, estar jogando no nível que eu sei que eu posso chegar. Sempre que eu estiver em grandes clubes, disputando grandes campeonatos, eu sei que vai ser uma consequência a seleção brasileira. Então, eu respeito muito os processos".

. Estrutura do clube: "Eu não tinha noção do que me esperava, porque não conhecia o clube até então na parte estrutural, mas já haviam me falado quando eu liguei para o Tiquinho que tinham construído coisas novas, que houve muita evolução de dois anos pra cá e que eu ia encontrar uma estrutura de Europa, praticamente. O Tiquinho também passou por lá, sabe o que ele está falando. E eu cheguei aqui e realmente era. O CT tem tudo que o atleta precisa. E a gente se sente muito bem, o que reflete dentro de campo, com certeza".

. União do elenco: "Está muito boa. Acho que dá pra ver isso. Os resultados não são por acaso. Quando uma equipe se fecha, não só na parte tática, técnica, mas também na parte familiar, de estar todo mundo junto, as coisas tendem a dar certo. E acho que está acontecendo isso. Eu falei desde o início que vim para ajudar e todo o grupo me recebeu bem. E isso reflete dentro de campo. Eu tenho certeza que esse grupo merece muito, a convivência é maravilhosa".