As entradas para a final, no dia 30 de novembro, custarão entre R$ 291 e R$ 1.864Divulgação / Conmebol

Publicado 01/11/2024 16:01 | Atualizado 01/11/2024 16:02

Rio - A Conmebol iniciou a venda de ingressos para a grande decisão da Libertadores da América nesta sexta-feira (1). A final entre Atlético-MG e Botafogo será no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Até o momento, somente os setores com torcida mista estão à venda.

As entradas para a partida custarão entre R$ 291 e R$ 1.864. Cada clube terá direito a um setor exclusivo para seus respectivos torcedores atrás dos gols, com carga de 22 mil ingressos.

O Glorioso, inclusive, informou que os bilhetes destinados aos botafoguenses terão ordem de prioridade para os sócios do clube, mas ainda não deu detalhes do esquema de compra.

Veja o preço dos ingressos

. Categoria 1: R$ 1.630 a R$ 1.864 (setores com torcida mista, nas arquibancadas de baixo nas laterais do campo)

. Categoria 2: R$ 815 (setores com torcida mista, na arquibancada de cima nas laterais do campo)

. Categoria 3: R$ 291 a R$ 815 (setores atrás dos gols, com variação de preço de acordo com a altura da arquibancada)