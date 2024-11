Galvão Bueno - Reprodução / Vídeo

Publicado 01/11/2024 19:50 | Atualizado 01/11/2024 19:51

Rio - Galvão Bueno não gostou da presença de Danilo na convocação da seleção brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, divulgada nesta sexta-feira (1º). Em suas redes sociais, o narrador disse não entender a presença do lateral na lista de Dorival Júnior.

Convocação dentro do esperado, com os retornos de Vini Jr e Paquetá. Mas não precisava mais do Danilo, principalmente pra ser reserva!! A justificativa pode ser a liderança, essa coisa de grupo, ou pra entrar pra fazer 3 zagueiros!! — Galvão Bueno (@galvaobueno) November 1, 2024 "Convocação dentro do esperado, com os retornos de Vini Jr e Paquetá. Mas não precisava mais do Danilo, principalmente pra ser reserva. A justificativa pode ser a liderança, essa coisa de grupo, ou pra entrar pra fazer 3 zagueiros", escreveu Galvão.

Nos últimos jogos do Brasil, Danilo foi o jogador que mais sofreu com críticas. Mesmo assim, segue sendo homem de confiança de Dorival Júnior por sua liderança dentro do grupo.

Programação

Os jogadores da Seleção se apresentarão no dia 11 de novembro, em Belém, onde treinarão por três dias antes de seguir para Maturin, local do jogo contra a Venezuela, no dia 14, às 18h (de Brasília). A capital paraense foi escolhida como base dos treinos para facilitar a logística, já que fica a horas e 45 minutos de viagem do país.



Após enfrentar os venezuelanos, o Brasil seguirá para Salvador, onde mandará o jogo contra o Uruguai, no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova. No Nordeste, os treinos serão no Barradão, estádio do Vitória.



Com os resultados da última Data Fifa, o Brasil ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias da América do Sul, com 16 pontos, empatado em número de pontos com o Uruguai. A Argentina lidera com 22 pontos, três a mais do que a vice-líder Colômbia.