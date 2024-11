Vai de Bet deixa o Corinthians - Divulgação / Corinthians

Publicado 01/11/2024 18:29

São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo avançou nas investigações sobre suposta lavagem de dinheiro e outras possíveis irregularidades no contrato entre Corinthians e a casa de apostas VaideBet. O delegado Tiago Fernando Correia, responsável pelo caso, notificou a ex-patrocinadora do clube paulista na última quinta-feira (31), e marcou depoimentos para os dias 12 e 13.

O proprietário da empresa José André da Rocha Neto e o diretor financeiro André Murilo foram notificados para depor. Esta etapa do inquérito deve durar cerca de cinco meses. Os investigadores também já ouviram ex e atuais membros da diretoria do Corinthians, mas ainda vai convocar o presidente Augusto Melo, o diretor administrativo Marcelo Mariano e o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura.

Em julho, a Justiça determinou a quebra de sigilo bancário da Neoway Soluções Integradas, empresa apontada como sendo de fachada e que teria recebido parte da comissão do contrato entre Corinthians e VaideBet. A Polícia Civil vai investigar as movimentações bancárias. No mês passado, o clube paulista foi notificado para esclarecer o recebimento de R$ 56 milhões por três intermediadores.