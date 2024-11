Neymar teve uma boa chance na partida, finalizando de esquerda para defesa do goleiro - AFP

Neymar teve uma boa chance na partida, finalizando de esquerda para defesa do goleiroAFP

Publicado 01/11/2024 17:32 | Atualizado 01/11/2024 17:34

Os rumores de Neymar se juntar ao Inter Miami, dos Estados Unidos, na próxima temporada seguem a todo vapor. Agora, foi a vez de Tata Martino, treinador do clube norte-americano, comentar as possibilidades do craque se juntar à Messi e Suárez, que aumentaram após a compra de um terreno na Flórida por parte do brasileiro ser divulgado

"Todo mundo que compra uma casa aqui vai vir jogar? Cheguei em Barcelona na mesma época que o Neymar. Foi um bom ano e para mim poder treinar jogadores de alto escalão será sempre uma lembrança muito especial. Com o Leo (Messi) e os outros atletas já chegando, tudo pode acontecer", disse Tata Martino.

Apesar das chances, há entraves que podem impedir o atacante de reforçar o Inter Miami. Isso porque, atualmente, Neymar recebe um salário astronômico na Arábia Saudita, e, na MLS, existe um teto, que é uma regra central na liga para que tenha um equilíbrio competitivo. Portanto, o atleta precisaria reduzir drasticamente seus vencimentos.

"A verdade é que não se pode falar tão fácil e livremente sobre se poderiam vir ou não. Parece-me que quando falamos disto é necessário outro tipo de apoio, não podemos falar e mencionar um jogador só porque comprou uma casa ou casou com alguém de Fort Lauderdale. É um absurdo. Primeiro é preciso analisar o que a liga oferece e se isso é realmente possível. Partindo deste princípio, hoje isso é impossível, então não há mais continuidade nesta conversa", afirmou.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025. Até o momento não existem informações sobre renovação com os sauditas. Ele retornou recentemente aos gramados após mais de um ano se recuperando de lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo