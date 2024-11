Além da Copa do Brasil, Gabriel Milito está na final da Libertadores - Pedro Souza / Atletico

Publicado 01/11/2024 15:32

Rio - O técnico Gabriel Milito recebeu uma boa notícia na véspera do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O meia Zaracho e o atacante Bernard foram liberados pelo departamento médico e ficarão à disposição do Atlético-MG para a partida contra o Flamengo, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Os jogadores retornam em um mês decisivo. O Atlético-MG decide o título da Copa do Brasil nos dias 3 e 10, contra o Flamengo, e disputa a decisão da Libertadores, no dia 30, contra o Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O Galo ainda enfrenta Atlético-GO, Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão.

Zaracho estava fora de combate desde o dia 20 de agosto por problemas no púbis e passou por cirurgia. Já Bernard sofreu ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, em setembro. Por outro lado, o técnico Gabriel Milito não contará com o volante Fausto Vera e o atacante Deyverson, que não foram inscritos na Copa do Brasil por já defenderem outros times na atual edição.

Segundo o "ge", o Atlético-MG deve ir a campo com: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana (Zaracho) e Rubens (Arana); Paulinho e Hulk.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Já a partida de volta será no dia 10, no mesmo horário, na Arena MRV, em Belo Horizonte.