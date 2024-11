José Castillejo estava no Eldense, da segunda divisão da Espanha - Divulgação

José Castillejo estava no Eldense, da segunda divisão da EspanhaDivulgação

Publicado 01/11/2024 11:01 | Atualizado 01/11/2024 11:13

O jogador de 28 anos José Castillejo é uma das vítimas das enchentes provocadas pelas chuvas torrenciais no sudeste da Espanha . Os dois clubes lamentaram a tragédia, enquanto continuam as buscas por desaparecidos

Castillejo, após deixar o clube antes de subir aos profissionais, passou por clubes sem expressão da região, como o Roda de Castellón e o Buñol.

O balanço mais recente das autoridades espanholas anunciou que ao menos 158 pessoas morreram e havia vários desaparecidos, vítimas das enchentes que castigam a região de Valencia, nos últimos dias.



São as piores inundações na Espanha há mais de 50 anos, quando houve 300 mortos em outubro de 1973. Entretanto, o número atual de vítimas "vai aumentar", segundo admitiu na véspera o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.



O fenômeno meteorológico que causou as fortes chuvas na Espanha é conhecido como Dana (depressão isolada em altos níveis da atmosfera) ou "queda do frio" e. As chuvas torrenciais que caíram na Espanha foram 12% mais intensas e duas vezes mais prováveis do que antes do aquecimento do clima