Savinho em ação pelo City pelo Southampton - AFP

Publicado 01/11/2024 09:43

Rio - O atacante Savinho, de 20 anos, não sofreu lesão no tornozelo direito. O brasileiro passou por exames na região, após deixar a partida entre Manchester City e Tottenham, no meio de semana pela Copa da Liga Inglesa. Com isso, o jovem não será problema para a próxima convocação de Dorival Júnior. As informações são do portal "GE".

O clube inglês entrou em contato com o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, que o lance foi apenas um susto. Savinho deixou o campo de maca e chorando no início do segundo tempo, a expectativa, porém, é de que já fique à disposição para o jogo contra o Bournemouth, sábado, pelo Campeonato Inglês.

Revelado pelo Atlético-MG, Savinho foi adquirido pelo Grupo City em 2022. Depois de passar pelo Troyes, da França, pelo PSV, da Holanda, e pelo Girona, da Espanha, o brasileiro chegou ao clube inglês na atual temporada. Ele entrou em campo em 13 jogos e deu quatro assistências.

A Seleção será convocada nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), para a Data Fifa de outubro. No dia 14, após período de treinos em Belém, o Brasil pega a Venezuela, em Maturín, às 17h. Já no dia 19, o adversário será o Uruguai, às 21h45, na Fonte Nova, em Salvador.