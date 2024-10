Pelo Inter Miami, Messi soma 22 gols e 13 assistências em 23 jogos nesta temporada - Yuri Cortez / AFP

Publicado 31/10/2024 17:46

Miami - O craque Lionel Messi demonstrou que não pensa muito no que fará após deixar os gramados. O astro da seleção argentina e do Inter Miami, dos Estados Unidos, no entanto, revelou que não pretende se tornar técnico.

"Treinador eu não gostaria de ser, mas ainda não tenho claro aquilo que quero mesmo ser no futuro. Dou muito mais valor a tudo o que vivo no dia a dia do que antes, por isso só penso em jogar, treinar e me divertir", declarou o camisa 10 em entrevista ao jornalista Fabrizio Romano.

Para o Mundial de Clubes do ano que vem, o clube norte-americano foi o escolhido para ser o representante do país anfitrião . Messi comentou o torneio e não deu certeza se estará à disposição do treinador Tata Martino, em meados de 2025.

"A verdade é que não sei. Espero ter um bom final de temporada e depois uma boa pré-temporada, algo que não tive na passada, por conta de algumas viagens que tivemos. A partir daí quero ver o que acontece, perceber como me sinto. Ainda falta (para encerrar a carreira), não penso muito nisso. Prefiro viver o dia a dia", contou.

Com o camisa 10, o Inter Miami entra em campo no sábado (2), às 20h (de Brasília), contra o Atlanta United. Caso o time consiga mais uma vitória, avança para semifinal da Conferência Leste. Se perder, disputará um terceiro e decisivo confronto no dia 9.