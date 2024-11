Borrachinha já lutou duas vezes em 2024 e quer retornar até fevereiro de 2025 - (Foto: Reprodução)

Borrachinha já lutou duas vezes em 2024 e quer retornar até fevereiro de 2025 (Foto: Reprodução)

Publicado 01/11/2024 10:00

Paulo Borrachinha não vive o seu melhor momento dentro do UFC. O brasileiro não vence desde 2022, quando superou o ex-campeão Luke Rockhold e registra quatro derrotas nas últimas cinco lutas. Com a queda no desempenho, o ex-desafiante ao cinturão deixou, inclusive, o Top 10 dos médios e atualmente ocupa a 11ª colocação.



Ativo nas redes sociais, o mineiro esteve de olho no UFC 308, que aconteceu no último de semana, e aproveitou para comentar sobre o show. Após fãs especularem uma luta de Borrachinha com Shara Madomedov, o brasileiro parece que curtiu a ideia.