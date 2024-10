Bambam provocou Popó ao citar Belfort - (Foto: Reprodução)

Publicado 31/10/2024 18:00

O confronto de Boxe entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam, que aconteceu em fevereiro deste ano, no Fight Music Show 5, durou apenas 36 segundos dentro do ringue, mas também serviu para alimentar uma grande rivalidade, que pelo visto, dura até os dias atuais. Isso porque o vencedor do "BBB 1" voltou com tudo nas provocações direcionadas ao tetracampeão mundial de Boxe.

Neste mês de outubro, no Fight Music Show 5, Popó enfrentou e venceu na decisão unânime dos jurados o pugilista profissional Jorge "El Chino" Miranda, após uma sequência de duelos contra influenciadores, incluindo justamente Bambam. Em meio a isso, também neste ano, Acelino chegou a ter negociações para fazer uma luta de Boxe contra o ex-campeão do UFC Vitor Belfort, o que não se concretizou.

Diante disso, Kleber Bambam utilizou suas redes sociais e fez mais um vídeo provocando Popó. O influenciador voltou a sinalizar que o baiano teve "dificuldades" em vencer "El Chino" Miranda e afirmou que, em um eventual duelo contra Vitor Belfort, o tetracampeão mundial teria sua cabeça "arrancada".

"Voltei aos treinos, amanhã já tem treino de novo, já estou focado para 2025. A pergunta fica para você, Popó. Você lutou com um argentino que pesa 75/80kg, imagina se o Vitor (Belfort) te pega? Ia arrancar sua cabeça, né? A real é que você não ia durar nem 36 segundos, que nem eu durei com você, sendo que eu nunca subi no ringue. Não voltei porque eu não quis, você sabe. Porque eu tinha escorregado...", disse Bambam, que seguiu:

"Imagina se é o Vitor Belfort? O argentino é um campeão, top, mas imagina pegar um cara mais pesado, mais forte e com experiência. O Vitor ia te arrebentar. Agora, o Brasil todo entendeu porque você correu do Vitor Belfort, está explicado. Correu do Vitor e aposentou", finalizou.

Antes da vitória sobre Jorge “El Chino” Miranda, Acelino Popó Freitas derrotou Kleber Bambam, Junior Dublê e José Pelé Landy, além de ter feito uma luta de exibição contra Whindersson Nunes na primeira edição do Fight Music Show, em janeiro de 2022. O baiano deixou claro que o duelo contra “El Chino” foi o último contra um atleta profissional e que ele gostaria de fazer uma luta de despedida contra Pablo Marçal.