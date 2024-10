Thaiane possui um total de 19 lutas profissionais na carreira com 11 vitórias - (Foto: Divulgação)

Publicado 31/10/2024 09:00 | Atualizado 31/10/2024 10:41

Não se trata de um evento de funk, mas o pancadão vai comer solto no cage do maior evento de MMA feminino do mundo! Isso porque a brasileira Thaiane Souza, conhecida como "Pancadão", assinou com o Invicta FC.



Sua estreia está prevista para já para o próximo dia 6, em em Kansas, nos EUA. O desafio da atleta da CMSystem será contra a norte-americana Deanna Bennett, conhecida como "Vitamina D", pelo peso-mosca.



"A estrada foi longa com muitos percalços pelo caminho, mas até aqui Deus me sustentou", celebrou a brasileira, que fez questão de agradecer à família, amigos, equipe e patrocinadores.



"Serei eternamente grata por sempre acreditarem em mim! Com fé em Deus e muito trabalho vamos conquistar ainda mais!", cravou Thaine Souza, que venceu cinco das últimas seis lutas que disputou.