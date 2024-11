Neymar voltou a jogar pelo Al-Hilal após mais de um ano - AFP

Publicado 01/11/2024 16:09

Neymar só retornará à equipe brasileira em 2025.

Pesou para a decisão o pouco tempo em campo do camisa 10 desde que retornou no dia 21 de grave lesão no joelho esquerdo , que o deixou sem jogar por mais de um ano. Com apenas uma partida pelo clube árabe,

"Falei com ele nesses últimos 60 dias por duas ou três oportunidades. Estamos atentos com a evolução dele. Está praticamente recuperado, mas teve poucos minutos em campo e isso pesou bastante. Ele se dispôs a estar aqui, gostaria muito que pudesse ser relacionado, mas entendeu a situação, a condição em que se apresenta e as cobranças que todos nós faríamos ao vê-lo no banco ou em campo", disse Dorival.



O retorno de Neymar à seleção brasileira foi motivo de expectativa no último mês, mas houve consenso de que seria um risco convocá-lo com apenas uma partida disputada. Fora dos incristos no Campeonato Saudita até janeiro, ele só pode jogar na Champions da Ásia ou na Copa do Rei Saudita.



"Temos que respeitar o processo do clube e prepararmos para a virada do ano, na próxima convocação, onde terá tempo maior, resgate completo de sua confiança. É fundamental isso", disse o técnico, elogiando o jogador:



"Acredito que tenhamos que enaltecer essa postura que teve, mesmo não estando na totalidade de suas condições. Fisicamente depende de um complemento, se Deus quiser daqui para frente terá evolução grande".