John Textor é acionista do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor é acionista do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/11/2024 14:20

Rio - O acionista majoritário, John Textor, recebeu uma proposta de 200 milhões de libras (cerca de R$ 1,5 bilhão) por 45% dos direitos do Crystal Palace, parcela que o empresário tem do clube inglês. As informações são do jornal "Daily Mail".

A oferta foi do grupo de investimento "Sportsbank", que conta com investidores dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Porém, de acordo com informações do jornal "Telegraph", há três concorrentes na disputa para comprar a parte de Textor no clube inglês.

A intenção de John Textor de vender sua participação no Crystal Palace surgiu há alguns meses. O dono da Eagle Football Holding estaria incomodado por não conseguir comprar uma maior parte das ações da equipe, o que limitaria seu comando.

O norte-americano deseja efetuar a compra majoritária de um clube da Premier League e chegou a negociar com o Everton, porém, sem sucesso. Com isso, Textor precisa se desfazer de sua participação no Crystal Palace para poder buscar outra equipe na primeira divisão inglesa, de acordo com as regras do futebol local.

Atualmente, John Textor é acionista majoritário do futebol de três clubes: o Botafogo, o Lyon, da França, e o RWD Molenbeek, da Bélgica. Além disso, o norte-americano tem 45% das ações do Crystal Palace.