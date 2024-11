Adriano Imperador nunca deixou de frequentar favelas do Rio - Reprodução

Publicado 01/11/2024 13:07

Rio - O jornal espanhol "Marca" publicou, na manhã desta sexta-feira (1º), uma reportagem atrelando a vida de Adriano Imperador a álcool e favelas. Em sua publicação, o veículo diz que o ídolo do Flamengo teve uma "queda ao inferno" desde sua aposentadoria e que passa uma imagem "preocupante".

Em seu texto, o jornalista Javier Estepa afirma que a situação do ex-atacante "preocupa milhares de torcedores que vibraram com o brasileiro há algumas décadas". Ele também publicou imagens de Adriano bebendo cerveja com amigos e descalço em uma comunidade.

Quand tu sais que Adriano a sombré dans la dépression après la mort de son père et s’en est jamais relevé ça déchire le cœur de le voir ainsi. On a pas tous la même force face aux épreuves, soyons humbles. pic.twitter.com/L6tiwOz3Ff — Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) October 31, 2024 "Depois de pendurar as chuteiras aos 34 anos, Adriano inicia uma vida em que imagens como as de hoje começam a se tornar comuns", escreveu o jornal ao compartilhar um vídeo do ex-atacante.

Desde a época em que ainda estava jogando, Adriano sempre deixou claro que frequentava favelas, especialmente a Vila Cruzeiro, onde dizia "se sentir em casa". Ele sempre apareceu nas comunidades vestido de forma simples e cercado por amigos.

Não é a primeira vez que Adriano sofre preconceito por veículos estrangeiros. Quando defendia a Inter de Milão, o Imperador escolheu voltar ao Brasil para se tratar de uma depressão e ficar mais perto dos amigos, que são moradores de favelas. Porém, a imprensa internacional, de forma preconceituosa, noticiou na época que ele veio ao Rio para se drogar e estava envolvido no tráfico.