Aos 35 anos, Bolasie vive sua primeira experiência no Brasil, jogando pelo Criciúma - Divulgação / Criciúma

Aos 35 anos, Bolasie vive sua primeira experiência no Brasil, jogando pelo CriciúmaDivulgação / Criciúma

Publicado 01/11/2024 13:17

gostaria de conhecer Adriano Imperador. O jogador de 35 anos, do Criciúma, admitiu ter admiração pelo ídolo do

O atacante francês naturalizado congolês Yannick Bolasie revelou em postagem no Twitter queO jogador de 35 anos, do Criciúma, admitiu ter admiração pelo ídolo do Flamengo e explicou o motivo.

"Preciso conhecer o Adriano, que cara... O jeito que ele é, só um homem do povo, relaxando e curtindo a vida, isso é o que chamamos de paz... Um dos meus jogadores favoritos", escreveu, em português.



preciso conhecer o Adriano, que cara….o jeito que ele é só um homem do povo, relaxando e curtindo a vida, isso é o que chamamos de paz….um dos meus jogadores favoritos — Yannick Bolasie (@YannickBolasie) October 31, 2024

Bolasie tem feito sucesso com suas postagens nas redes sociais, com comentários bem-humorados sobre o futebol brasileiro. Mas também compartilha vídeos de lances de partidas e faz algumas análises sérias.



Nesta semana, ele avaliou a entrega do prêmio Bola de Ouro ao espanhol Rodri, do Manchester City. Ele discordou da decisão e citou Vini Jr como o melhor do mundo, inclusive relembrando um outro ano, quando o tcheco Nedved levou a melhor sobre o francês Thierry Henry.



"Vini era o melhor, todos nós sabemos disso. Isso me lembra quando deixaram Nedved vencer em vez de Thierry Henry. Rodri é um jogador de ponta, mas, para mim, na minha Vini era o melhor", postou.