Vini Jr. em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 01/11/2024 11:25

Rio - O jovem zagueiro do Barcelona, Pau Cubarsí, de apenas 17 anos, deu sua opinião sobre a polêmica envolvendo o prêmio da France Football, a Bola de Ouro, entregue a Rodrí, meia espanhol, do Manchester City. Na opinião do defensor, Vini Jr deveria ter comparecido a premiação e os dois jogadores estiveram em nível semelhante na última temporada europeia.

Pau Cubarsí em ação pelo Barcelona Divulgação / Barcelona

"Estar entre os 10 ou 20 primeiros da Bola de Ouro já é um bom prêmio, e é importante para um jogador estar ali. Eu e Dani Olmo fomos à premiação mesmo sem ganhar. Não me surpreendeu que Vini Jr não ganhou. Estava muito parelho com Rodri", disse o espanhol em entrevista à rádio "RAC1".

Cubarsí ficou em quinto lugar no prêmio de melhor jogador sub-21 do mundo. A vitória foi de Lamine Yamal, também do Barcelona. Na opinião do jovem defensor, o atacante da seleção espanhola tem tudo para faturar o prêmio máximo da France Football no futuro.

"Agora todo mundo vê o que ele é, mas eu o conheço há anos e acho que tem capacidade para ganhar a Bola de Ouro. Acho que ele não tem limite, está em um nível espetacular, com muita confiança", opinou.