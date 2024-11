Max Verstappen recebeu punição de cinco posições no grid no GP de São Paulo - Miguel Schincariol / AFP

Publicado 01/11/2024 12:50 | Atualizado 01/11/2024 12:51

São Paulo - Max Verstappen não vai largar na pole position no GP de São Paulo. O tricampeão precisou trocar o motor de combustão interna e foi punido com a perda de cinco posições no grid da corrida, no próximo domingo (3), às 15h (de Brasília), em Interlagos.

Foi a sexta vez na temporada que o piloto holandês precisou trocar o motor de combustão interna, que faz parte da unidade de potência do carro. Na etapa do México, a Red Bull tentou contornar a falta de potência ao instalar uma peça que já fazia parte dos conjuntos, mas não surtiu efeito.

Na reta final da temporada, McLaren e Ferrari parecem mais rápidas do que a Red Bull, que dominou a categoria nos últimos três anos. No início deste ano, Verstappen sobrou e abriu vantagem na corrida pelo título, mas não termina em primeiro lugar desde a etapa da Espanha, em 23 de junho.

Max Verstappen não sabe o que é vencer há dez corridas, mas ainda lidera o mundial de pilotos com 47 pontos de vantagem para Lando Norris, da McLaren. Na etapa do México, o britânico tirou dez de diferença para o holandês. Nas últimas seis provas, a vitória ficou com McLaren ou Ferrari.

A queda de desempenho de Max Verstappen está atrelada aos problemas internos na Red Bull, que não conseguiu desenvolver mais o carro. A atual bicampeã de construtores foi da liderança ao terceiro lugar nesta temporada. No México, foi superada pela Ferrari na classificação. A McLaren lidera.

O GP de São Paulo começou nesta sexta-feira (1), em Interlagos, com o primeiro treino livre. Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido da primeira atividade. A corrida será realizada no domingo (3), às 14h (de Brasília), no Circuito José Carlos Pace.

Veja a programação do GP de São Paulo:

Sexta-feira (1/11)

Treino livre 1 - 11h30

Classificação da corrida sprint - 15h30

Sábado (2/11)

Corrida sprint - 11h

Classificação - 15h

Domingo (3/11)

Corrida - 14h