Logo da TV Globo - Reprodução

Publicado 01/11/2024 13:56

deixou a emissora e acertou sua ida para a Record, onde atuará nas transmissões do Campeonato Paulista e do Brasileirão. Dodô estava no Grupo Globo desde junho de 2023 Reprodução Rio - Dodô não faz mais parte do time de comentaristas da Globo. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, o ex-atacante, onde atuará nas transmissões do Campeonato Paulista e do Brasileirão.

No Grupo Globo desde junho de 2023, Dodô costumava comentar partidas de times paulistas no SporTV e no Premiere. Será a segunda passagem do "artilheiro dos gols bonitos" pela Record, onde fez jogos no Campeonato Paulista antes de sua chegada à Globo.

a Record já contratou outros nomes importantes para formar sua equipe de esportes. O canal de Edir Macedo fechou com o narrador Cléber Machado, o comentarista Maurício Noriega, a apresentadora Paloma Tocci e a repórter Duda Gonçalves. Além de Dodô,. O canal de Edir Macedo, o comentarista Maurício Noriega,

Record investe no esporte para 2025

Transmitindo o Campeonato Paulista desde 2023, a Record fechou com os clubes da Liga Forte União (LFU) para também exibir jogos de times do grupo quando forem mandantes no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Ao todo, serão 38 partidas em TV aberta, uma por rodada.



O contrato será válido até 2027, no valor de R$ 210 milhões por ano. Há abertura para o mesmo pacote ser negociado com outras plataformas de streaming.



A Liga Forte União conta com Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Criciúma, Cuiabá, Juventude, Fluminense, Fortaleza, Internacional e Vasco na Série A, além de América-MG, Avaí, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, CSA, Figueirense, Goiás, Londrina, Operário, Sport e Tombense em divisões de acesso.