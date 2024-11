Lando Norris liderou o primeiro treino livre no GP de São Paulo - Nelson Almeida / AFP

Publicado 01/11/2024 14:10 | Atualizado 01/11/2024 14:13

São Paulo - Lando Norris foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP de São Paulo. Vice-líder do mundial, o piloto da McLaren fez o tempo de 1m10s610 e ficou à frente do rival pelo título, Max Verstappen. George Russell, da Mercedes, e o novato Oliver Bearman, da Haas, completaram o pódio da atividade.

George Russell liderou boa parte da atividade com o tempo de 1m10s791, sendo superado por Norris já no fim. A sessão ficou marcada por erros, como Hamilton, da Mercedes, que quase colidiu duas vezes. Na maior parte do treino, as equipes usaram os pneus médios, trocando pelos macios apenas na parte final.

Max Verstappen, que trocou o motor e foi punido com a perda de cinco posições no grid da corrida , ficou em 15º lugar. O tricampeão chegou a cravar a melhor volta até a metade da sessão, quando foi superado por George Russell. Hamilton, por sua vez, ficou em 16º, mas chegou a brigar pela liderança.

O primeiro treino livre indicou que a Red Bull e Mercedes apresentaram bom ritmo com pneus médios, mas a McLaren foi a mais rápida com macios. A Ferrari, que venceu a etapa no México, ficou atrás dos rivais com os dois compostos, mas segue na briga para as provas do fim de semana.

Os pilotos voltam para a pista ainda nesta sexta-feira (1), às 15h30 (de Brasília), para a classificação da corrida sprint, que será realizada neste sábado (2), às 11h. No mesmo dia terá a classificação para definir o grid da corrida, às 15h. O GP de São Paulo acontece domingo (3), às 14h, em Interlagos.

Veja a programação do GP de São Paulo:

Sexta-feira (1/11)

Treino livre 1 - 11h30

Classificação da corrida sprint - 15h30

Sábado (2/11)

Corrida sprint - 11h

Classificação - 15h

Domingo (3/11)

Corrida - 14h