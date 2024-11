Último clube de Sergio Ramos foi o Sevilla - Divulgação/Sevilla

Publicado 01/11/2024 17:15

Rio - O Boca Juniors sonha com a contratação do zagueiro espanhol Sergio Ramos. De acordo com o jornal argentino "Relevo", o clube da Bombonera aposta na boa relação do zagueiro espanhol com o técnico Fernando Gago, seu ex-companheiro de Real Madrid, para atraí-lo.

Livre no mercado desde que deixou o Sevilla, Sergio Ramos já iniciou conversas com Gago e o presidente do Boca, Juan Román Riquelme. O defensor estaria analisando chegar ao time argentino no fim do ano, durante a pausa no campeonato nacional, para poder estrear no início de 2025 e defender o Boca Juniors até agosto, quando começa uma nova temporada europeia.

"É justamente por isso que se propõe esta opção: viver num país apaixonante e se aproximar o máximo possível do mito de Maradona", explica o jornal, que garante que a questão financeira não será um problema.

Desde sua saída do Sevilla, Sérgio Ramos vem despertando interesse de clubes que atuam em marcados alternativos, como Arábia Saudita e Estados Unidos, e até times menores da Espanha. Porém, não se seduziu com nenhuma das ofertas.

O "namoro" entre Sérgio Ramos e o Boca Juniors já acontece há alguns anos. Em entrevistas, o ídolo do Real Madrid nunca escondeu o carinho que tem pelo clube argentino.

"O Boca sempre teve mais a minha simpatia do que o River. Se tenho que ficar com um, é o Boca. Sempre gostei mais por Maradona, Riquelme e La Bombonera", afirmou em entrevista ao streamer Ibai Llanos, há alguns anos.