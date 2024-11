Andrey Santos marcou dois gols pelo Strasbourg, da França, no último domingo (27) - Frederick Florin / AFP

Andrey Santos marcou dois gols pelo Strasbourg, da França, no último domingo (27) Frederick Florin / AFP

Publicado 01/11/2024 15:47 | Atualizado 01/11/2024 16:21

"Se Andrey continuar jogando como está, ele pode ser uma boa opção para nosso projeto", disse Enzo Maresca."Para alguns jogadores, é melhor que sejam emprestados para provar o seu valor e voltar ao Chelsea no momento certo", completou.Na França desde fevereiro, o volante vive fase artilheira. Em oito jogos, balançou as redes cinco vezes no Campeonato Francês, sendo o quarto jogador com mais gols no torneio. Ele fica atrás apenas de Barcola, do PSG, (8), Greenwood, do Olympique de Marselha, (6) e Jonathan David, do Lille (6).Andrey foi comprado pelo Chelsea no início de 2023 por 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 68,4 milhões na cotação da época) junto ao Vasco. No entanto, não conseguiu espaço e foi emprestado por seis meses ao Cruz-Maltino.Em seguida, foi repassado para o Nottingham Forest, mas pouco jogou pelo clube inglês.