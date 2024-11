Caio Ribeiro atua como apresentador no "Boleiragem", do SporTV - Divulgação/Globo

Caio Ribeiro atua como apresentador no "Boleiragem", do SporTV

01/11/2024

saída de Felipe Andreoli, que se despediu na última quinta-feira (31), a TV Globo já está debatendo quem será o novo apresentador da edição paulista do "Globo Esporte". A emissora quer tomar a decisão com calma e decidiu que fará um rodízio na função até o fim do ano, quando baterá o martelo. Rio - Após a, que, ajá está debatendo quem será o. A emissora quer tomar a decisão com calma e decidiu que fará um rodízio na função até o fim do ano, quando baterá o martelo.

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, um dos nomes que vem sendo ventilado é o do comentarista Caio Ribeiro. O ex-jogador, que comanda o "Boleiragem" nas noites de segunda-feira no SporTV, poderia ser uma aposta para promover uma grande reformulação no programa.

Além dele, um forte concorrente é Fred Bruno. Recém-contratado pela Globo, o ex-BBB e Desimpedidos é um nome que agrada para dar uma nova cara ao tradicional telejornal esportivo.

Outros que também estão na disputa são os jornalistas que já participam do rodízio de apresentadores do "Globo Esporte" em São Paulo aos sábados e feriados: Alessandro Jodar, Luiz Teixeira e Gabriela Ribeiro. A repórter, inclusive, foi quem comandou a edição desta sexta (1º). Na próxima semana, será a vez de Teixeira assumir o programa.

Felipe Andreoli ficou 10 anos no comando do "Globo Esporte". Ele decidiu pedir demissão para focar mais em trabalhos para internet e ter mais tempo com os dois filhos, frutos do casamento com a apresentadora Rafa Brites. Na edição carioca do programa, Alex Escobar segue firme e forte no comando.