Botafogo pode conquistar dois títulos em uma semana: Brasileirão e LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/11/2024 09:28

Dividido entre Libertadores e Brasileirão, o Botafogo tem uma missão nas próximas semanas:. O confronto direto no Allianz Parque, pela 36ª rodada, está marcado para 26 de novembro, quatro dias antes da final contra o Atlético-MG, no dia 30, em Buenos Aires.

Atualmente líder com três pontos de vantagem para os paulistas, o Glorioso tem pior saldo de gols (23 contra 28). Ou seja, pode ser ultrapassado caso a situação se mantenha até lá e perca o duelo fora de casa. Ou no melhor dos cenários, pode abrir mais de seis pontos de vantagem com uma vitória e se sagrar campeão.

Com a final inédita na Libertadores, o time alvinegro teria que dosar o desgaste no Brasileirão para não ficar prejudicado no jogo que vale o título continental. E uma forma de isso acontecer é conseguir uma gordura na pontuação do Brasileirão, algo possível diante da tabela.



Boa oportunidade para o Botafogo



Na próxima rodada, os dois postulantes ao título nacional têm clássicos a jogar. A situação é mais favorável ao Botafogo abrir vantagem, já que joga no Nilton Santos com o Vasco, na terça-feira (5), enquanto o Palmeiras enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, na segunda (4).



Um tropeço dos rivais já poderia levar a quatro pontos de distância no mínimo, em caso de vitória no Rio. Na sequência, os dois clubes jogam como mandantes contra clubes que lutam contra o rebaixamento e não devem se enrolar: o Glorioso encara o Cuiabá e o Verdão o Grêmio.



A rodada perigosa do Brasileirão



A 34ª rodada pode ser complicada para os dois que jogarão fora de casa. O time de Artur Jorge encara o Atlético-MG após a data Fifa, enquanto o de Abel Ferreira tem o Bahia, que teoricamente pode tirar mais alguns pontos.



Essa deve ser a última chance de abrir vantagem na tabela, já que depois o Botafogo recebe o Vitória, desesperado contra o Z-4, enquanto o Palmeiras joga fora contra o lanterna Atlético-GO. Ou seja, os dois líderes têm tudo para não se complicarem.



E na sequência vem o confronto direto que pode ser decisivo. Se chegar até lá com quatro pontos de vantagem, uma vitória simples garantiria o título, já que ficaria a sete pontos de distância e com apenas mais duas rodadas.