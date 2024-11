Jeffinho em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 02/11/2024 14:24

O camisa 47 não entra em campo desde maio, quando balançou a rede na vitória sobre o Universitario, no Peru , para selar a classificação às oitavas de final da Libertadores da América. No mesmo jogo, sofreu uma lesão na coxa direita e passou por complicações no local durante a recuperação.

Agora, está recuperado e mais próximo de ficar à disposição do técnico Artur Jorge.

Em grande ano, finalista do torneio continental e líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo se prepara para enfrentar o Vasco, na próxima terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.