Thairo Arruda, CEO da SAF do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 02/11/2024 20:01

Rio - Mesmo após a classificação para a final da Libertadores, torcedores do Botafogo fizeram cobranças nas redes sociais o CEO da SAF, Thairo Arruda, por conta dos altos preços dos ingressos para o clássico com o Vasco, na próxima terça-feira (5), às 21h30, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão.

A procura por bilhetes, como publicou o site "FogãoNET", ainda é baixa. As vendas para o público geral se iniciaram neste sábado (2).

Nos dois setores de maior procura, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste inferior custam, respectivamente, R$ 100, R$ 250 e R$ 250 a inteira. Os planos de sócio-torcedor Glorioso e Alvinegro dão direito a check-in, sem custos, enquanto Branco tem 50% de desconto e Preto 60%.

O grande foco de reclamações é o alto gasto na reta final de 2024 com ingressos. O Botafogo jogará mais outras três vezes no Nilton Santos pelo Brasileirão, na disputa pelo título, e ainda tem a final da Conmebol Libertadores no dia 30 de novembro contra o Atlético-MG, em Buenos Aires.

