Felipe Januário assinou seu primeiro contrato com o BotafogoDivulgação

Publicado 02/11/2024 21:39

Rio - O Botafogo assinou, na última quinta-feira (31/10), o primeiro contrato profissional com Felipe Januário, de 17 anos, lateral-direito titular do elenco da categoria sub-17. Antes no Audax Rio, o jovem assinou novo vínculo válido por três anos e multa rescisória de R$ 120 milhões.

Na atual temporada, o camisa dois soma 30 partidas. Ele também chegou a entrar em campo pelo sub-20, na Copa Rio/OPG, competição que o Botafogo enfrente o Nova Iguaçu na decisão - na primeira partida, vitória do Alvinegro por 2 a 0.

A valorização de atletas das categorias de base tem sido prática comum da SAF. Nos últimos dias, uma das grandes promessas jovens, Bernardo Valim, do sub-20, também teve contrato renovado até o fim de 2027.