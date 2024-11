Luiz Henrique em ação durante jogo do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique em ação durante jogo do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/11/2024 21:20

Rio - Investigado pela Justiça da Espanha por suposto envolvimento com apostas , Luiz Henrique se defendeu ao falar sobre o caso. O atacante, que hoje atua no Botafogo , diz que não se preocupa e deu destaque para o trabalho que faz para se blindar e não deixar questões extracampo afetarem nos jogos.

"Sou um cara muito tranquilo com essas coisas. Tento me blindar ao máximo para que nada me afete dentro de campo. Faço mentoria em todos os jogos, um dia antes do jogo eu mentalizo para que eu esteja tranquilo em campo. Eu não levo meus problemas para o gramado. Mesmo com algumas pessoas tentando me atrapalhar e apagar meu brilho, sou um cara que consigo colocar na minha mente que isso não vai tirar meu foco. Sei que essas pessoas só querem me atrapalhar e atrapalhar e o Botafogo", disse Luiz Henrique, em entrevista ao site "ge".

"Estamos em um momento crucial e só querem nos tirar do foco. Estou vivendo um momento de muita felicidade, tem gente que me ajuda, minha assessoria, as pessoas do Botafogo falam comigo diariamente para eu não me abalar. Estou vivendo coisas grandes e sei que essas pessoas que estão tentando me atrapalhar não vão conseguir. Isso não me preocupa, estou de boa. Estou vivendo o meu momento e quero desfrutar disso", completou.

Entenda o caso

No fim de outubro, veio à tona a notícia de que o Ministério de Justiça da Espanha enviou ofício ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) do estado de Goiás. O documento aponta uma suposta participação do camisa 7 do Botafogo em uma "organização criminosa dedicada à manipulação de resultados nas apostas desportivas".

O ofício ligaria Luiz Henrique ao empresário Bruno Lopez de Moura, apontado como chefe da quadrilha de manipulação de resultados que gerou a Operação Penalidade Máxima, em 2023. As informações enviadas em novembro do ano passado envolvendo os dois teriam gerado a investigação por parte da Justiça Espanhola.

No ano passado, o atacante defendia o Real Betis. Não é a primeira vez que o nome de Luiz Henrique aparece em supostas denúncias de manipulação de resultado. Antes de se transferir para o Botafogo, o jovem também foi citado em possíveis investigações na Espanha.