Botafogo amarga jejum de três partidas contra o VascoVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/11/2024 09:00 | Atualizado 04/11/2024 10:00

Rio - Líder do Brasileirão, o Botafogo dá um novo passo rumo ao título nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 32ª rodada. Porém, para seguir isolado na liderança, o Alvinegro terá que contrariar o histórico recente e encerrar um jejum de mais de um ano sem vitória contra o rival.

Nos últimos cinco confrontos, foram três derrotas, um empate e apenas uma vitória. A última vez que o Botafogo saiu de campo vencedor contra o Vasco aconteceu no dia 23 de julho do ano passado, quando venceu por 2 a 0, pela 13ª rodada do Brasileirão. No returno, perdeu por 1 a 0, pela 32ª rodada.

Já neste ano, foram dois jogos, uma derrota e um empate. No Carioca, o Botafogo foi derrotado por 4 a 2, enquanto no primeiro turno do Brasileirão terminou empatado por 1 a 1, pela 13ª rodada. Ao todo, o Alvinegro sofreu oito gols e fez cinco neste período recente.

Entre 2021 e 2022, o Botafogo chegou a emendar quatro vitórias consecutivas, a sua maior invencibilidade na história do clássico. Para seguir na ponta do Brasileirão e sonhando com o tricampeonato, o Alvinegro terá que reencontrar o caminho das vitórias diante do rival.

Últimos cinco confrontos:

16/06/2023 - Vasco 2 x 0 Botafogo - Carioca 2023

02/07/2023 - Botafogo 2 x 0 Vasco - Brasileirão 2023

06/11/2023 - Vasco 1 x 0 Botafogo - Brasileirão 2023

18/02/2024 - Botafogo 2 x 4 Vasco - Carioca 2024

29/06/2024 - Vasco 1 x 1 Botafogo - Brasileirão 2024