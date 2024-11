Momento em que Aguerre, do Peñarol, pisa no pé do goleiro do botafogo John - Reprodução de TV

no intervalo do jogo de volta no Uruguai, Aguerre deu um pisão em John e acabou expulso. O goleiro do Peñarol falou sobre o ocorrido e alegou que reagiu a uma provocação recebida.

"Fomos nos falando, eu entendo o idioma português. Dei meia-volta e quando estava com meus companheiros, o goleiro do Botafogo disse algo e depois 'você está fora da copa', 'vocês não têm chance contra nós'. Isso me tirou do sério. Fui até ele e disse algumas coisas. Pisei nele e, quando me virei, vi o árbitro com o vermelho. Meu mundo desabou", contou em entrevista à rádio uruguaia Carve Deportiva.



Mesmo com a agressão a John no intervalo, o goleiro contou que o árbitro se mostrou arrependido de ter dado o cartão vermelho, e não o amarelo.



"No final da partida, o árbitro me pediu desculpas, disse que havia se equivocado. Ele me parabenizou pela copa (Libertadores) que fiz e reconheceu que se apressou em dar o vermelho", disse o uruguaio, que ainda completou:



"Há jogadas que são piores e às vezes nem amarelo dão. Para mim, apenas por pisar no goleiro, recebei o vermelho direto".