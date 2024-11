Damián Suárez entrou em campo 33 vezes e deu três assistências pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Damián Suárez entrou em campo 33 vezes e deu três assistências pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Mesmo após saída polêmica do Botafogo no meio desta temporada, rumo ao Peñarol, do Uruguai , o lateral-direito Damián Suárez revelou que está na torcida pelo sucesso do clube. O Alvinegro é finalista da Libertadores da América e líder isolado do Campeonato Brasileiro.

"Eu desejo o melhor para eles e torço para que possam sair campeões", declarou o defensor em entrevista à rádio local 'Carve Deportiva'.

Nas semifinais do torneio continental, o Glorioso eliminou justamente os aurinegros, por 6 a 3 (no placar agregado). O uruguaio comentou que tentou dar dicas ao técnico Diego Aguirre antes dos confrontos decisivos.

"Falamos sobre o time. Estive seis meses no clube, conhecia a equipe, o treinador e a forma de jogar. Tratei de ajudar nesse sentido", contou.

Agora, o Botafogo enfrentará o Atlético-MG na decisão, dia 30 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

O que houve entre Botafogo e Damián Suárez

Damián Suárez recebeu proposta diretamente do Peñarol, em agosto, e alegou problemas pessoais para forçar sua saída, mas a diretoria alvinegra e o técnico Artur Jorge descobriram a situação. Na sequência, ele foi afastado do restante do elenco e não atuou desde então.

Pelo clube carioca, entrou em campo 33 vezes e deu três assistências.

Como o uruguaio vê a saída repentina?

O experiente lateral-direito garante que não se arrepende de ter deixado o Rio de Janeiro em setembro para retornar ao seu país de origem e, inclusive, reforçou que sempre teve vontade de atuar perto de sua família.

"Quando tomei a decisão, é porque penso que foi o mais acertado. Nesse momento, era a melhor oportunidade, falei com o Diego (Aguirre), foi um ponto fundamental. É verdade que jogava sempre, mas tinha a vontade de voltar ao meu país, com a minha gente, com a minha família", disse.

Estou feliz estar onde queria estar, depois de muito tempo, e aproveitando ao máximo", completou.