Estádio do Nilton SantosDivulgação / Botafogo

Publicado 05/11/2024 12:53

Rio - O Botafogo está tentando adiar o show da banda For Fun marcado para o próximo dia 23. O evento acontece no mesmo dia da partida contra o Vitória e ambos têm o Nilton Santos como palco. O Alvinegro deseja atuar em sua casa em um jogo da reta final do Brasileiro. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Thiago Franklin e confirmadas pelo Jornal O Dia.

A partida contra o Vitória não poderá ser realizado no dia 24, que será no domingo, por conta da antecipação da partida contra o Palmeiras para o dia 26, acarretada pela participação do Botafogo na final da Libertadores, dia 30, contra o Atlético-MG.

O Botafogo já ficou sem seu estádio em uma partida do Brasileiro. Por conta do show do cantor Bruno Mars, o Alvinegro encarou o Criciúma, no Maracanã, no dia 18 de outubro. O jogo terminou com empate por 1 a 1.

Líder do Brasileiro, o clube carioca entende o Nilton Santos como grande aliado na luta pelo título da competição. Por conta disso, o Alvinegro está conversando com a produtora da banda carioca.