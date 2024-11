Guarda municipal é afastado após ser flagrado agredindo torcedores do Botafogo no Engenhão - Divulgação

Publicado 05/11/2024 16:53 | Atualizado 05/11/2024 20:05

George Soares, torcedor do Botafogo agredido por um guarda municipal nos arredores do Estádio Nilton Santos, recebeu alta do hospital na noite de segunda-feira (4). Ele ficou internado por 13 dias em decorrência do episódio que aconteceu após a goleada por 5 a 0 sobre o Peñarol, no dia 23 de novembro, pela Libertadores. nos arredores do Estádio Nilton Santos, recebeu alta do hospital na noite de segunda-feira (4). Ele ficou internado por 13 dias em decorrência do episódio que aconteceu após a goleada por 5 a 0 sobre o Peñarol, no dia 23 de novembro, pela Libertadores.

O motorista de aplicativo, de 46 anos, sofreu um golpe de cassetete, caiu no chão desmaiado mas foi rapidamente socorrido por outros torcedores alvinegros. O agente que golpeou George também acertou outro torcedor com um tapa no rosto.

A confusão gerou o afastamento de dois guardas, o que agrediu George, e outro do mesmo grupo, ambos flagrados por câmeras de segurança. Torcedores do Botafogo ainda relataram que algumas pessoas foram atingidas com cassetetes no rosto e outras desmaiaram por causa do gás lacrimogêneo.

George ficou internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, com um coágulo na cabeça, após quadro estável. Após a alta, ele continuará sua recuperação em casa. A informação é da "Rádio Globo".